Сооружения завода «Монетка» в Историческом сквере реконструируют к 300-летию Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбурга в Историческом сквере реконструируют здания и сооружения завода «Монетка», с которого началась история города. Завершить выполнение работ планируется до 15 августа 2023 года, сообщили ТАСС в филиале агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу (УрФО).

В состав объекта культурного наследия федерального значения входят восточные, западные, северо-восточные и юго-восточные ворота, грот и остатки стен. На работы по восстановлению объектов потратят около 6 млн руб.

Напомним, ранее в Екатеринбурге началась реконструкция ворот при входе в Исторический сквер. Работы планируют закончить до 5 июля. В прошлом году сообщалось, что на благоустройство Исторического сквера из бюджета Свердловской области выделят 53,1 млн руб.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте