В Петербурге усилят движение автобусов на кладбища в Родительскую субботу и Троицу

В Троицкую родительскую субботу, Троицу и Духов день в Петербурге усилят движение автобусов, ведущих к кладбищам. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Движение усилят с 3 по 5 июня. В Южному кладбищу будет запущен временный экспресс №2М от станции метро «Московская». Он будет ездить каждые 10-12 минут. Первый автобус отправится от метро в 8:00, последний с Южного кладбища — в 17:00. До Южного кладбища также усилят движение по маршрутам №147 и №195.

До Северного кладбища с минимальным интервалом будут ходить автобусы №221, №298 и №397. До кладбища с крематорием усилят автобус №138 от станции метро «Площадь Мужества». До Ильинского кладбища можно будет доехать на автобусе №347, до Казанского — на №382.

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