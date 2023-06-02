Начальника борских электросетей обвинили в халатности после гибели ребенка

Начальнику Борского района электросетей предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование связано с гибелью восьмилетнего ребенка в деревне Подрезово. В апреле мальчик получил удар электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. По версии следствия, начальник РЭС не назначил ответственных за эксплуатацию и контроль технического состояния линии электропередач.

Вину в совершении преступления руководитель Борских электросетей не признал.

Владимир Зубарев