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Начальника борских электросетей обвинили в халатности после гибели ребенка

Начальнику Борского района электросетей предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование связано с гибелью восьмилетнего ребенка в деревне Подрезово. В апреле мальчик получил удар электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. По версии следствия, начальник РЭС не назначил ответственных за эксплуатацию и контроль технического состояния линии электропередач.

Вину в совершении преступления руководитель Борских электросетей не признал.

Владимир Зубарев

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