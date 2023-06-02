Грозы и небольшое похолодание ожидается в Удмуртии в эти выходные

В Удмуртии в предстоящие выходные ожидаются дожди и грозы, а порывы ветра усилятся до 9-14 м/с. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночь на 3 июня температура воздуха окажется на уровне +11..+16°С, днем — +20..+25°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В воскресенье, 4 июня, столбик термометра в ночные часы опустится до 9-14°С, а в первую половину дня повысится до 22-27°С. Однако во второй половине дня температура воздуха начнет понижаться.

5 июня, в понедельник, прогнозируется преимущественно сухая погода. При этом температурный фон понизится и ночью окажется в пределах +4..+9°С, а днем не превысит +16..+21°С. К середине недели температурный фон не изменится.