Капитан «Молота» остается в Перми на следующий сезон

Арсений Ерохин продолжит защищать цвета пермского клуба. «Молот» и защитник заключили новое соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Молот» Фото: пресс-служба ХК «Молот»

В минувшем сезоне хоккеист провел 56 матчей в ВХЛ. Он набрал 21 (7+14) балл за результативность, став лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников команды.

Арсений Ерохин — воспитанник пермской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в составе «Молота-Прикамье» в сезоне-2011/2012. В этом же году был вызван в юниорскую сборную России, в составе которой выступил на Мировом кубке вызова.

За пермский клуб игрок выступал с 2011 по 2019 год, а также с 2021 по 2023 год.