Судьба серебряных и бронзовых наград футбольного чемпионата России станет известна в субботу, 3 июня. Претендентов на них всего три — ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». Перед началом 30-го тура на второй строчке находятся армейцы, у них 55 очков. «Спартак» отстает на один балл, занимая третье место. «Ростов» пока четвертый, в активе команды Валерия Карпина 53 очка. Вероятные результаты матчей спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с заместителем генерального директора «Лиги ставок» Александром Егоровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Мне кажется, шансов на серебро больше у ЦСКА. Красно-синие ни от кого не зависят, в последнем туре команда Федотова встречается с прямым конкурентом «Ростовом» в Москве при своих болельщиках. И в случае победы над южанами красно-синие забирают серебро без всяких «но». А вот у «Ростова» и «Спартака» совсем другая ситуация. «Ростов», даже обыграв армейцев, себе серебро не гарантирует. Там нужно будет смотреть, как сыграют «Крылья» и «Спартак». Я так понимаю, что касается борьбы за серебро, то в «Спартак» и «Ростов» «Лига ставок» не то чтобы не верит, но относится к серебряным медалям этих команд крайне осторожно?

— Можно и так выразиться, наверное. Либо мы говорим о том, что ЦСКА является явным фаворитом по тому, что именно армейцы заберут себе серебряные медали. Коэффициент на их второе место — 1,25. А, допустим, второе место «Спартака» идет за 7, а «Ростова» — уже за 10. И тут для всех команд, конечно, это высокая мотивация — занять второе место. Но и для Владимира Федотова второй год подряд с разными командами взять серебро — это тоже высокая планка, и очень хорошие шансы есть, я думаю, чтобы ее достичь.

— Я следил специально за коэффициентом на второе место «Спартака». Он был ниже, а теперь растет. То есть шансов у «Спартака» на серебро, как считают клиенты, все меньше и меньше. Но в связи с борьбой за медали на первый план в 30-м туре выходят два матча: ЦСКА—«Ростов» в Москве и «Крылья Советов»—«Спартак» в Самаре. Давайте с московской игры начнем. «Ростов» не раз доказывал, что в этом сезоне может многое, побеждал команды, которые сильнее, по крайней мере, как считали эксперты. Что говорят коэффициенты в раскладе на матч ЦСКА—«Ростов»?

— На данный момент на коэффициент на победу ЦСКА оказывает сильное влияние распределение ставок на этот матч. Если 75% ставок приходится на ЦСКА, мы видим стремительное падение коэффициента на победу этой команды, сейчас он составляет 1,5. Победу «Ростова» мы предлагаем с коэффициентом 6,6. И, кстати, я бы отметил, что победу ЦСКА, наверное, на рынке «Лига ставок» предлагает с наилучшим коэффициентом.

— Расклад, честно говоря, невероятный. Карпин в прошлом туре в майке выходил с изображением Джокера, пытался быть вообще Джокером. Команда атакующая, тем не менее разброс коэффициентов сумасшедший. Но все-таки то, как играет ЦСКА и сколько забивает, несмотря на некоторые осечки, дает о себе знать. На что еще обратить внимание в этом матче тем, кто хочет заключить пари?

— Те, кто следит за армейцами, видят, что достаточно часто ЦСКА забивает первым и побеждает в первом тайме. Поэтому обращу внимание на такое пари, как победа ЦСКА в первом тайме и во всем матче с коэффициентом 1,93. Также интересно, когда же будет забит первый гол. В последних матчах с участием ЦСКА он забивается достаточно рано. Если болельщики думают, что это будет с 1-й по 15-ю минуту, здесь коэффициент 2,6. С 1-й по 10-ю минуту — уже 3,65. И еще очень интересная у нас предлагается линия на то, кто больше забьет с 1-й по 10-ю — ЦСКА, «Ростов», никто. Армейцы в данном случае идут с коэффициентом 5,4. Но при этом ЦСКА все равно фаворит.

— Мне кажется, что в принципе матч будет результативным. Там невысокий коэффициент на «тотал выше 2,5», то есть на то, что три и больше мячей будет забито в этом матче. Но, на мой взгляд, это очень хороший расклад. Что скажете?

— Я с вами согласен. Коэффициент 1,61 на то, что в матче будет забито три и более мяча. Можно поставить на то, что первый гол в игре будет забит и победит в целом в ней ЦСКА, с коэффициент 1,55. В общем, если подводить краткое резюме по этому матчу, то у нас все ставки в основном крутятся вокруг ЦСКА, вокруг результативных действий этой команды. Поэтому обращаем внимание в первую очередь на армейцев.

— Если говорить о шансах «Спартака» на серебро, то все действительно сложно. Во-первых, армейцы должны проиграть или по крайней мере сыграть вничью с «Ростовом» в Москве, что, мягко говоря, будет странно с той игрой, которую показывает ЦСКА. Во-вторых, «Спартак» должен обыгрывать «Крылья Советов» в Самаре. А последние, без сомнения, мотивированы, клуб пытается уйти от стыковых матчей. Хотя мне кажется, что команда Гильермо Абаскаля все равно в матче в Самаре с «Крыльями» явный фаворит. А букмекеры со мной не согласны. В матче «Крылья Советов»—«Спартак» паритет в коэффициентах, причем они очень высокие. Как это объяснить? Я, честно говоря, удивлен.

— Действительно, «Спартаку» очень важно победить в этом матче. «Крыльям Советов» не менее важно, чтобы выйти из этой зоны стыков, а шансы прекрасны. Как мы помним, «Факел» — ближайший конкурент в этой истории — играет против «Зенита» на выезде. Поэтому, конечно, очень тяжело выделить фаворита. Победу «Крыльев» мы котируем с коэффициентом 2,65, победу «Спартака» — с коэффициентом 2,7. И тут, конечно, любопытно, что абсолютное большинство ставок, а именно 70%, приходится на победу «Спартака».

Стоит ли говорить, что это необычная ситуация? Возможно, да, на первый взгляд. Но повторюсь — обе команды крайне мотивированы, обеим очень важно именно победить в этом матче, а не вничью сыграть. Поэтому такие расклады. И игра в Самаре дает некоторые преимущества «Крыльям Советов». Для команд это будет четвертая встреча в сезоне с учетом всех турниров. И если «Спартак» на своем поле побеждал, то «Крылья Советов» в рамках кубка как раз «Спартак»-то и обыграли на своем стадионе со счетом 2:1.

— Я все-таки приведу некоторые цифры, потому что мне кажется, что это очень важно. 2,7 на победу «Спартака» в матче с аутсайдером — это прямо «сладкая булочка». За 13 туров в РПЛ у «Крыльев Советов» всего лишь две победы. Причем над «Сочи» и «Уралом», который был не в лучшей форме. Забивают мало, игры нет. У Владимира Писарского, которого они брали, чтобы забивать, забивать не получается. Поэтому 2,7 на победу «Спартака» в этом матче — это отличный коэффициент. Для тех же, кто хочет подстраховаться, в «Лиге ставок» есть такой вариант — можно поставить на победителя, а при ничьей возвращаются деньги, тут коэффициент 1,92. И это та ставка, которую нельзя упустить. Что касается результативности в этом матче, много будет мячей, Александр?

— Мячей мы ожидаем много, высокую результативность матча и базовый тотал 2,5 мяча. Исход «больше» идет с коэффициентом 1,65, также можно поставить на то, что обе команды забьют, за 1,53. Тут я бы обратил внимание на комбинированное пари — «обе забьют» и «тотал больше 2,5» за 1,82.

Если возвращаться к ставке на победу «Спартака» за 2,7, то, конечно, ее надо брать. Я только обратил бы внимание, что в последних пяти матчах «Спартак» не может похвастаться высокими результатами, наверное, за исключением победы над ЦСКА. Но, как всегда, этот матч выносим за скобки. Были ничьи и с «Нижним Новгородом», и с «Химками», проигрыш «Зениту», ничья с «Ростовом». То есть нельзя сказать, что «Спартак» находится на каком-то пике своей формы. Тем не менее коэффициенты высокие.

— Понятно, что не будет Александра Соболева, наконечника «Спартака». Но здесь такие команды, как ЦСКА и «Спартак», топ-клубы борются за медали. И ЦСКА должен обыгрывать «Ростов», потому что не поймут болельщики, если этого не произойдет. И «Спартак» обязан обыгрывать «Крылья». И, кстати, невозможно примирить болельщиков ЦСКА и «Спартака», но, мне кажется, что может быть такой один момент, особенно перед 30-м туром, когда переживать за победу ЦСКА и «Спартака» может один человек. Можно поставить экспресс — взять за 1,5 победу ЦСКА и за 2,7 победу «Спартака». Общий коэффициент будет выше 4, что неплохо. И в этом случае один и тот же человек будет желать победы как армейцам, так и «Спартаку». Но давайте аккуратно перейдем к другим матчам. На какие из них стоит обратить внимание?

— Наверное, помимо того, какие команды займут призовые места, все также следят за тем, какие команды попадут в стыковые игры, а это 13-14-е места. Там тоже нешуточная интрига, большая борьба. «Факел», «Крылья», «Пари НН» — они еще не обезопасили себя от стыковых матчей. Поэтому, наверное, обратим внимание на матч «Зенит»—«Факел».

Тут у нас «Зенит» безоговорочный фаворит. Тем не менее мы понимаем, что он в последних своих играх не блещет результатами, а тем более, как мы знаем, команда достаточно ослаблена отсутствием своих ведущих бразильских игроков. Победа «Факела» идет за 4,9, победа «Зенита» — за 1,67. Тут, наверное, стоит взять победу «Зенита» с форой — 1,5 за 2,65. Это хороший коэффициент, высокий — как раз для тех, кто думает, что они все-таки закроют сезон победным матчем.

И еще матч, на который стоит обратить внимание, — это встреча «Ахмат»—«Краснодар». Для грозненского клуба, конечно, очень важно престижно закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. Для них это дело чести, можно сказать. А «Краснодар» готовится к кубку, подходит, наверное, к этой игре без особой турнирной мотивации. И тут вот победа «Краснодара» идет с коэффициентом 2,3 — тоже хороший.