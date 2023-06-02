Компания «Меридиан» адаптировала работу японского промышленного робота на крупном пермском предприятии

Компания «Меридиан» наладила ведущему российскому производителю вторичных алюминиевых сплавов – компании «Пермцветмет» – работу японского оборудования. Как пояснили в «Меридиане», иностранная компания поставила «Пермцветмету» промышленного робота-паллетайзера «KAWASAKI», предназначенного для автоматической укладки алюминиевых слитков. Однако из-за ковидных ограничений специалисты компании-производителя не смогли приехать на площадку завода для запуска оборудования. Представители ООО «Пермцветмет» обратились в «Меридиан» с просьбой провести пусконаладочные работы на промышленной установке.

Инженеры «Меридиана» адаптировали программное обеспечение промышленного оборудования по требованиям заказчика, провели пусконаладочную работу. Запуск оборудования завершили значительно раньше установленного договором срока. «Замечаний у клиента не было. После приемки нами было принято решение оставить наших специалистов на некоторое время на предприятии, чтобы обучить операторов для передачи опыта и отработать нештатные ситуации с оборудованием», – рассказали в «Меридиане».

ООО "Меридиан"