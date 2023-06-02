В Челябинске одобрен проект планировки участка под офис «Красного & Белого»

Градостроительная комиссия Челябинска рекомендовала утвердить документацию по планировке территории для строительства офисного центра компании «Красное & Белое». Соответствующее заключение о результатах публичных слушаний, прошедших 18 мая, опубликовано на сайте администрации.

Проект вынесли на рассмотрение градостроительной комиссии из-за того, что ряд участников слушаний – жители поселка Колхозный, выступили против строительства. «В рамках заседания комиссии были даны аргументированные ответы на вопросы, поступившие в рамках публичных слушаний»,– говорится в заключении. В результат градкомиссия признала слушания состоявшимися и рекомендовала утвердить проект планировки.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», компания «Мистраль», которой владеет основатель торговой сети «Красное & Белое» Сергей Студенников, планирует построить семиэтажное офисное здание на собственных участках, расположенных в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Общая площадь объекта составит около 3 тыс. кв. м. Впервые проект планировки территории намеревались рассмотреть на слушания в марте, но вопрос сняли с повестки из-за того, что документацию не выставили заранее в Доме архитектора. Накануне повторных слушаний мэрия Челябинска провела встречу с представителями «Мистраля» и горожанами, где компания пообещала благоустроить Колхозный поселок. В конце мая историей с возведением офиса «Красного & Белого» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад по этой ситуации.

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