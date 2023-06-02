В Екатеринбурге могут закрыть Ботанический рынок, где продавали спиртное с метанолом

Екатеринбургский Ботанический рынок могут закрыть. Как рассказал «Ъ-Урал» член регионального политсовета партии «Единая Россия», руководитель мониторинговой группы «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, во время проверки на складах комплекса были найдены более 12 тыс. пачек контрафактных сигарет.

По его словам, рынок планировали закрыть к концу 2023 года. Однако, из-за выявленных нарушений во время крайней проверки «администрация рынка приняла решительные меры». По его словам, предпринимателям «дали время до понедельника». Он также отметил, что рынок могут полностью закрыть, а территорию отдадут под застройку.

Как отметил господин Чукреев, на решение администрации повлияло массовое отравление метанолом. Напомним, о массовом отравлении купленным в павильоне Ботанического рынка алкоголем стало известно осенью 2021 года. Поддельным алкоголем отравились несколько десятков человек, 44 из которых погибли.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию о закрытии у представителей рынка. В полиции Екатеринбурга отметили, что ничего не знают о проводимых проверках.

Полина Хабарова

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