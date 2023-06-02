В Татарстане задержали группу аферистов за похищение свыше 10 млн рублей

Полицейские Татарстана задержали группу аферистов по подозрению в похищении свыше 10 млн руб. у граждан. Об этом говорится в сообщении регионального МВД.

По данным министерства, подозреваемые общались с потерпевшими, которые размещали в сети объявления о трудоустройстве, предлагая высокооплачиваемую работу в их компании. Им, в частности, обещали, что их возьмут на пост начальника отдела развития, после чего отправляли их на обучение. Позже задержанные регистрировали претендентов на подконтрольный им псевдоброкер, где во время проведения имитации торговых операций похищали деньги у потерпевших. Если у тех средств было недостаточно, тогда подозреваемые помогали оформить кредиты.

Всего в полицию Татарстана поступило 15 заявлений. В данный момент задержаны несколько организаторов, региональный директор и два активных участника противоправной деятельности. У них изъяли печати, документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела. Против задержанных возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"