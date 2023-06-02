В Краснодаре бывший воспитатель, истязавший детей в детском саду, предстанет перед судом

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара завершил расследование уголовного дела против бывшей воспитательницы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022–2023 годах воспитательница одного из краснодарских детских садов систематически применяла физическое и психологическое насилие по отношению к воспитанникам, используя незначительные поводы для применения силы.

По версии издания 93.RU, детей с аутистическими расстройствами истязала в детском саду №193 26-летняя Анастасия Л. О жестоком обращении с детьми в полицию сообщила практикантка дошкольного учреждения.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Ход расследования уголовного дела контролировал глава краевого управления СКР Андрей Маслов.

Олег Исаев

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