Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре бывший воспитатель, истязавший детей в детском саду, предстанет перед судом

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара завершил расследование уголовного дела против бывшей воспитательницы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022–2023 годах воспитательница одного из краснодарских детских садов систематически применяла физическое и психологическое насилие по отношению к воспитанникам, используя незначительные поводы для применения силы.

По версии издания 93.RU, детей с аутистическими расстройствами истязала в детском саду №193 26-летняя Анастасия Л. О жестоком обращении с детьми в полицию сообщила практикантка дошкольного учреждения.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Ход расследования уголовного дела контролировал глава краевого управления СКР Андрей Маслов.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...