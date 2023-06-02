В Самаре после футбольного матча запустят дополнительные трамваи и автобусы

После матча «Крылья Советов» – «Спартак» на стадионе «Солидарность Самара Арена» 3 июня запустят дополнительные трамваи маршрутов №№ 5, 11 и 12. Они будут ожидать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 23 34, 41, 47 к остановке «Улица Алма-Атинская». Они проследуют в сторону проспекта Кирова. На остановку «Улица Дальняя» подадут дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Ани Айвазян