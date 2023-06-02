В лагерях Кубани за лето отдохнут 106,5 тысяч детей

В Краснодарском крае в летний период будут работать более 900 лагерей дневного пребывания и около 400 лагерей труда и отдыха. В них отдохнут более 106,5 тыс. детей. Уже открылись лагеря в 15 городах и районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

«Для ребят запланированы культурно-развлекательные и образовательные мероприятия. Со школьниками работают учителя, старшеклассники-вожатые из "Движения Первых" и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»,— отметила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

Она подчеркнула, что каждое учреждение самостоятельно выбирает тематику. Пришкольные лагеря могут работать с оздоровительной, экологической, патриотической, творческой и волонтерской направленностью.

Всего за время летних каникул различные формы досуга организуют более чем для 450 тыс. школьников. Будут проходить спортивные мероприятия, волонтерские проекты, викторины, организуют посещения городских музеев и галерей. Кроме того, в учреждениях дополнительного образования продолжат работать кружки и секции. Также есть возможность посетить однодневные экскурсии и многодневные походы, трудовые отряды и палаточные лагеря.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram