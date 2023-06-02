Отдыхающие забронировали на июнь 70% номеров отелей на побережье Краснодарского края

Приморские отели Краснодарского края в июне забронированы на 70%, такой же показатель в июле, на август на побережье зарезервировано 64% гостиничных номеров, сообщает администрация Кубани. По прогнозу краевых властей, турпоток в летнем сезоне составит 12 млн человек.

Прогноз администрации края на высокий курортный сезон в Краснодарском крае сопоставим с прошлогодними показателями – к началу сентября 2022 года в регионе отдохнули 12,7 млн человек. В прошлом году отели и пансионаты Черноморского побережье в разгар сезона были заполнены более чем на 90%, на Азовском побережье — на 80%. Всего в 2022 году Краснодарский край посетили более 17,4 млн туристов, что выше показателя допандемийного 2019 года. Участники рынка отмечают, что закрытие аэропортов Геленджика и Анапы не вызвало существенного снижения туристического потока в регион.

Анна Перова, Краснодар