Россельхозбанк открыл офис в Задонске Липецкой области

В Задонске Липецкой области Россельхозбанк накануне открыл новый офис, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе финорганизации. В банке позиционируют открытое отделение как первый в макрорегионе «офис нового формата», предусматривающий ряд дополнительных сервисов — от переговорной для деловых встреч для местных предпринимателей до кабинета медсестры, где обеспечена «возможность проведения вакцинации». В городе ранее работало уже отделение банка традиционного формата, оно было закорыто и его функции передали новому офису.

Офис банка в Задонске представляет собой отдельно стоящее здание на улице Ленина, 29А. В Россельхозбанке добавили, что планируют до конца 2023 года открыть еще четыре аналогичных «центра деловой активности» в разных российских населенных пунктах.

Сергей Калашников

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