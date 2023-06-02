В Челябинске обновят 50 остановок общественного транспорта

До 20 августа в Челябинске обустроят 50 остановок общественного транспорта: 24 трамвайных платформы и 26 автобусных павильонов. Работы ведутся за счет средств областного бюджета в рамках проекта «Дорожный рывок», отмечают в администрации города.

Новые трамвайные платформы и павильоны появятся на остановках «Алое поле», «Медогородок», «ДС Юность», «Ветлечебница», «ЧТЗ», «Лакокрасочный завод», «Чичерина», «Калинина» и других. Обновят места ожидания автобусов в микрорайонах Чурилово, Парковый, возле ТК «Башня», ДК «Смена» и Южно-Уральского государственного технического колледжа. Также в списке остановки «Комсомольская площадь» (в сторону севера), «Лермонтова», «5-го Декабря», «Правдухина», «Ферросплавная» и «ЧЭМК».

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