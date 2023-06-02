Мотоциклиста и автомобилиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Васильевском

Водителей мотоцикла и автомобиля, врезавшихся друг в друга на Васильевском острове, госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом 2 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

По предварительным данным, 2 июня в 8:50 32-летний мужчина на мотоцикле Honda врезался в бок автомобиля Hyundai Solaris, за рулём которого находился 23-летний водитель. ДТП случилось на Малом проспекте В.О.

Обоих пострадавших увезли в НИИ имени Джанелидзе. Правоохранительные органы начали проверку. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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