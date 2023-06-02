Удмуртия увеличила внешнеторговый оборот с Египтом на 42% по итогу 2022 года

Внешнеторговый оборот Удмуртии с Египтом по итогу 2022 года увеличился на 42% и достиг $11,2 млн. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

В настоящее время компании Удмуртии имеют опыт поставок в Египет, Тунис, Марокко, Гвинею, Конго и Ливию. В страны Африки экспортируют машиностроительную продукцию, древесину и изделия из нее, оптические инструменты и аппараты, алюминий, продукцию химической промышленности, измерительные и контрольные приборы, а также медицинское оборудование.