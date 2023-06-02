МЧС предупредило о грозах, граде и ветре с порывами 25 м/с в Свердловской области

В Свердловской области 3 июня ожидаются грозы, град, шквалистый ветер до 25 м/с, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов в период непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

По данным уральского Гидрометцентра, 3 июня в регионе ожидается облачность с прояснениями: местами кратковременный дождь и сильный ливень. В отдельных районах — гроза, днем град. Температура воздуха ночью составит 15°…20° (в горах и низинах — до 10°). Днем она поднимется до 31°…36° на юге региона и до 24°…29° — на севере.

Диана Сунагатуллина

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