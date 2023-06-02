УФАС нашло нарушения при отборе подрядчиков для проектирования спортивных объектов в Башкирии

Управление ФАС по Башкирии признало обоснованными жалобы ООО «Мехстрой» на конкурсы республиканского Управления капстроительства по отбору подрядчиков для проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации крытого катка в Раевском и ФОК с бассейном в Наумовке.

Как следует из сообщения антимонопольного ведомства, в обоих конкурсах «критерии оценки участников противоречат закону о контрактной системе». Так, например, конкурсанты должны были предоставить доказательства наличия опыта проектирования спортивных объектов. Это, по мнению УФАС, ограничивает конкуренцию. «Компании имеющие сопоставимый опыт по проектированию иных объектов капитального строительства считаются не обладающими соответствующей квалификацией»,— указано в сообщении ведомства.

Заказчику предписано устранить допущенные нарушения.

Олег Вахитов

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