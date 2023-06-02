Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, каким должно быть жилье на курортах, чтобы привлечь внимание покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Курортная недвижимость все более активно занимает позиции на рынке новостроек. Но все же большинство клиентов приобретают такое жилье в этом сегменте не для постоянного, а для сезонного проживания, и чаще отдают предпочтение форматам с богатой инфраструктурой.

По данным опросам, проведенного специалистами компаний FIVE и NF Group, 53% респондентов курортная недвижимость нужна на время каникул. При подборе варианта каждый пятый рассчитывает на частный пляж и причал. Почти столько же голосов отдано за большую приватную территорию с прогулочными дорожками, и три четверти опрошенных хотели бы жить в крупном проекте с масштабной инфраструктурой. За клубный формат проголосовали около 15%.

Инфраструктура оказывается важнейшим фактором успеха курортного проекта. Она может быть сформирована как на базе отеля, так и в проектах без гостиничного блока. Сейчас в российском курортном секторе решений, в которых сочетаются и отель, и жилые метры, мало, отмечают эксперты. И отсюда возрастает ценность таких новостроек.

Кроме того, для курортных проектов важно расположение в непосредственной близости от «точки притяжения» курорта — моря, горнолыжного склона или природной зоны.

По мнению брокеров, в средне- и долгосрочной перспективе ожидается стабильный и высокий интерес к подобному формату. Уже сегодня в Сочи, который традиционно занимает особую позицию курорта высокого класса, начали выходить проекты мирового уровня. Речь идет о высокобюджетных новостройках. И, вероятно, количество подобных комплексов будет лишь расти.

Успешность новых курортных жилых комплексов во многом будет зависеть от того, смогут ли они соответствовать запросам покупателей и предоставить требуемый сервис и наполнение на уровне мировых аналогов.