Постковидный синдром: «АльфаСтрахование» фиксирует рост сердечно-сосудистых и онкозаболеваний

После нескольких лет пандемии коронавируса выросло число обращений с связи с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Две из трех выплат по полисам корпоративного страхования от несчастных случаев и болезней приходятся на эту группу болезней, такие данные представили аналитики «АльфаСтрахование» по итогам анализа урегулированных убытков.
При этом болезни помолодели. Почти половина выплат по тяжелым заболеваниям приходится на возрастную категорию от 30 до 50 лет, а каждый пятый получатель страховой компенсации не достиг 40 лет. Большинство тех, кто сталкивается с серьезными проблемами здоровья (60%),— женщины. А абсолютным «лидером» среди тяжелых заболеваний в обращениях владельцев страховки от несчастных случаев и болезней остается онкология.
Семь из десяти выплат осуществляется по причине раковых заболеваний. В 12% случаев компенсацию получают клиенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Увеличилось и количество случаев церебро-васкулярных заболеваний (связанных с нарушением кровообращения сосудов головного мозга), туберкулеза и рассеянного склероза.
Онкологией чаще страдают женщины — в 80% случаев. Тогда как мужчины — в 58%. На втором месте у женщин церебро-васкулярные заболевания, а у мужчин — сердечно-сосудистые.
Также женщины часто страдают туберкулезом (4%), сердечно-сосудистыми заболеваниями (3,5%) и рассеянным склерозом (2,45%). Мужчины, помимо вышеназванных, в 11,5% случаев подвержены церебро-васкулярным болезням, а также заболеваниям почек (1,5%) и рассеянному склерозу (1,4%).
Наиболее подвержены всем перечисленным рискам женщины 30–40 (25%) и 40–50 лет (30%). У мужчин этот возраст выше: тяжелые заболевания чаще поражают представителей сильного пола 50–70 лет (60%).
Онкологические заболевания встречаются чаще среди клиентов в возрасте от 30 до 50 лет (50%), сердечно-сосудистые — от 50 до 70 лет (77%), церебро-васкулярные болезни также более характерны для более старшей возрастной группы. «Молодеет» туберкулез — он встречается у 75% пользователей программы страхования от несчастных случаев и болезней 30–40 лет. Еще одна болезнь этого возраста — рассеянный склероз.
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