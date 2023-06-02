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Коммерсантъ FM
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В России зафиксирован максимальный с конца 2021 года приток средств частных инвесторов на брокерские счета

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Объем активов розничных инвесторов на брокерских счетах, размещенных у брокеров, по итогам первого квартала 2023 года достиг 7 трлн руб. За квартал они подросли на 17%, говорится в опубликованном ЦБ «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». Из указанной суммы порядка 6,3 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб.— на денежные средства в рублях и иностранной валюте. По данным крупнейших брокеров, квартальный объем нетто-притока средств на брокерские счета физлиц был максимальным с конца 2021 года и составил 285 млрд руб.

На фоне роста клиентской базы брокеров и увеличения нетто-взносов на брокерские счета также вырос средний размер портфеля — с 1,3 млн до 1,4 млн руб.

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