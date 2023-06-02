В Красноярском крае гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-прокурора, обвиняемого в коррупции

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поддержал гособвинение по уголовному делу экс-прокурора Березовского района Красноярского края, который обвиняется в коррупции. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Выступая в судебных прениях, Дмитрий Демешин потребовал назначить обвиняемому 13 лет колонии строго режима, штраф в размере 7,5 млн руб. и лишить классного чина «советник юстиции» (соответствует воинскому званию подполковника).

Согласно материалам дела, 21 мая 2019 года прокурор Березовского района при посредничестве представителей ООО «Сибирская Венеция» и своего брата, бывшего сотрудника полиции, получил от руководителя этой компании взятку в размере 500 тыс. руб. За вознаграждение он должен был оградить фирму от проверок.

Кроме того, в 2017 году прокурор, по данным следствия, приобрел специальное устройство, чтобы прослушивать разговоры подчиненных. «Жучок» был обнаружен и изъят в его служебном кабинете в ходе проведения обыска.

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Илья Николаев