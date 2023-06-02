В Челябинске почти 1200 домов останутся без горячей воды с середины июня

На втором этапе гидравлических испытаний тепловых сетей в Челябинске без горячей воды останутся жители почти 1,2 тыс. многоквартирных домов. Отключение продлится с 13 до 27 июня, сообщает АО «УСТЭК-Челябинск».

Без горячего водоснабжения останутся жители пяти районов – Центрального, Ленинского, Тракторозаводского, Калининского и Курчатовского. Под отключение попадут 1193 многоквартирных дома, 70 детских садов, 63 учебных заведения и 23 лечебных учреждений. Список адресов опубликован на официальном сайте теплоснабжающей организации.

Первый этап испытаний теплосетей в Челябинске заканчивается 6 июня. Горячее водоснабжение отключено в 1176 домах и 166 социальных объектах во всех районах города.

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