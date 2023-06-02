Путин: недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию в стране, но мы должны не позволить сделать это

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На заседании он предложил обсудить межнациональные отношения. Во время своего выступления он заявил, что недоброжелатели пытаются раскачать ситуацию, но власти не должны позволить это сделать.

«Сегодня этими же вопросами мы и займемся применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. А мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать»,— сказал Владимир Путин.

Во время заседания господин Путин отметил, что в России живут 190 этносов, поэтому вопросы межнациональных отношений для страны чрезвычайно важны. С докладами на заседании выступили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.