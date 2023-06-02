Школьника приговорили к девяти с половиной годам колонии за убийство завуча

В Новосибирской области оглашен приговор в отношении 17-летнего подростка обвиняемого в убийстве завуча (ст. 105 УК РФ) и разбойном нападении (ст. 162 УК РФ). С учетом совокупности смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы на девять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает судебный департамент Новосибирской области.

В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн руб., а также расходы на погребение.

По версии следствия, нападение произошло в ночь на 9 июля 2020 года. Злоумышленник, которому на тот момент было 15 лет, проник в дом 56-летней завуча школы через окно с целью ограбления. Однако женщина проснулась и застала его на месте преступления. Учительница попыталась его задержать, но тот ударил ее ножом и сбежал. С места преступления он похитил 10,7 тыс. руб.

Оперативники установили личность предполагаемого нападавшего по перчатке и кроссовкам, оставленным на месте преступления.

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Лолита Белова