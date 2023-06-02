Уход McDonald’s увеличил трафик в кафе региональной сети фастфуда

На фоне закрытия в Перми ресторанов ушедшего из РФ McDonald’s в заведениях сети быстрого питания SFC Chicken (входит в группу компаний «Алендвик») увеличилось число посетителей. Об этом сообщила коммерческий директор ГК «Алендвик» Анна Васильева на открытии после реконструкции кафе Chicken на Комсомольском проспекте, 11. По ее словам, в начале лета 2022 года, когда все точки McDonald’s в городе прекратили работу, трафик в Chicken сразу вырос примерно на 20%. Госпожа Васильева отметила, что часть этого трафика удалось сохранить и после того, как бывшие заведения американской сети возобновили работу под брендом «Вкусно — и точка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ребрендинг заведений сети KFC в Rostic's не отразился на количестве посетителей в кафе Chicken. Коммерческий директор «Алендвик» предположила, что это обусловлено более оперативным подходом к смене бренда — замена вывесок на бывших ресторанах KFC происходила в течение дня, без приостановки их работы.

Первое кафе Chicken открылось в Перми в 2000 году на Комсомольском проспекте, 11. Сеть является крупнейшим франчайзи британского бренда ресторанов быстрого питания Southern Fried Chicken. Всего сеть Chicken, входящая в ГК «Алендвик», насчитывает 40 кафе в Пермском крае и одну точку в Глазове (Удмуртская Республика). Помимо SFC Chicken, группа «Алендвик» развивает еще несколько сетей общественного питания: «Крем&Суп», «Поке-maN», «Пельмешки да вареники», Viva la Pizza, кофейни Good News, сеть кафе-мороженых BRandICE (ранее «Баскин Роббинс»). Контролирует группу «Алендвик» ее гендиректор Александр Никифоров.