Мацуев, Сурганова, Кучера и спектакль «203 — 205»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Красную скрипку» и побывать на фестивале «Денис Мацуев представляет…», в музеях — увидеть шитые картины художника-декоратора Театра драмы Инны Хаснулиной. В театрах — посетить гастроли Московского «Современника» со спектаклем «203 — 205» и отметить день рождения Александра Пушкина. А в кино — сходить на премьеру «Узлы» и встретиться с режиссером фильма Олегом Хамоковым. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Концерты

На сцене джаз-клуба EverJazz 4 июня выступят музыканты группы «Красная Скрипка». В их репертуаре — классические композиции в авторских аранжировках и народная музыка в рок-обработке, классика рок- и поп-групп Abba, Metallica, Prodigy, Nightwish и темы из известных кинокартин: «Пираты Карибского моря», «Игра Престолов», «Шерлок Холмс» и других. Музыканты отличаются яркой подачей и энергетикой, которые превращают их исполнение в стилизованное представление. Стоимость билета — от 500 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 6 июня состоится концерт «Евгений Князев. Мериме. Кармен». Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова, профессор и ректор Театрального института им. Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев прочтет новеллу Проспера Мериме «Кармен» в переводе Михаила Лозинского, а оркестр филармонии исполнит сюиты из оперы Жоржа Бизе «Кармен» и фрагменты из балета Жоржа Бизе — Родиона Щедрина «Кармен-сюита». Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 6 июня состоится концерт Анны Семеновой (вокал) и Сергея Чернышева (гитара) «Лето под гитару». Музыканты исполнят композиции «Lianne la Havas», «Alabama Shakes», «Gary Clark», Сергея Сироткина и других. Зрители услышат инди, блюз, соул-композиции и авторские мелодии в особенных аранжировках. Стоимость билета — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джаз-клубе EverJazz 9 июня пройдет концерт-посвящение «The Beatles», на сцене — квартет Данияра Баяманова. Коллектив исполнит такие песни «The Beatles», как «Don't let me down», «Let it be», «Can't buy me love» и другие. Музыка британской рок-группы стала саундтреком 1960-х годов и остается популярной до сих пор. Стоимость билета на концерт — от 400 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 9 июня в рамках фестиваля «Денис Мацуев представляет…» состоится концерт «Бисы Дениса Мацуева». В исполнении солиста Московской филармонии, пианиста Дениса Мацуева прозвучат композиции русских и зарубежных авторов: от Георга Генделя до Сергея Рахманинова. Стоимость билета на концерт — от 3,9 тыс. руб. 10 июня одним из событий фестиваля станет концерт музыканта «Друзья и джаз». Стоимость билета на концерт — 2,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова во время выступления

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Лидер группы "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова во время выступления

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На стадионе «Екатеринбург Арена» 10 и 11 июня пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма». На фестивале выступят более 20 таких музыкальных коллективов и исполнителей, как «Чиж и Ко», «Ума Турман», «Сурганова и оркестр», «Ундервуд», «Мураками», «Эпидемия», Гарик Сукачев, Владимир Кузьмин и другие. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

Выставки

В доме-музее Мамина-Сибиряка 1 июня открылась выставка «Сдам квартиру со всей обстановкой», приуроченная к 300-летию Екатеринбурга. На экспозиции можно увидеть, каким был город XIX века с необычными для сегодняшнего дня объявлениями о сдаче жилья в аренду и с газетой «Екатеринбургская неделя». Гости выставки попадут в «квартиру в квартире», где расположена раритетная мебель. Выставка продолжит работу до 31 августа. Стоимость полного билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В художественной галерее «ПоЛе» 1 июня открылась выставка шитых картин «Ах, что на небе светло» художника-декоратора Свердловского государственного академического театра драмы Инны Хаснулиной. В выставочном пространстве «Ниша в искусстве» представлены работы в технике тканевого коллажа. Они выполнены на льняной основе с применением натурального шелка. За сюжетную основу взяты традиционный орнамент и лубок, первобытные «реликтовые» мотивы и религиозная тематика. Выставка будет работать до 25 июня, вход на нее свободный.

В арт-пространстве «Кирпичи» открылась экспозиция «Забавы» Сурена Хондкаряна. На ней представлены 32 картины, написанные в период с 1999 по 2023 года. Картины отличаются философским, при этом юмористическим взглядом на мир. Вход на выставку свободный, она продолжит работу до 30 июня.

Во дворах музеев Литературного квартала 2 июня открылась выставка «Жилой квартал». Это ленд-арт инсталляция, посвященная истории этих мест до того, как они стали музеями. На открытых пространствах дворов воспроизведен советский период их истории, отражен коммунальный быт. Для каждого двора есть условная тема: «мир детства», «большая стирка», «мужские посиделки», «культурный досуг». Музыка, звучащая здесь, добавляет новых граней рассказанным воспоминаниям. Выставка будет открыта до 31 августа. Вход в музейные дворы проекта свободный.

Спектакли

В Креативном кластере «Л52» 4 июня состоится показ спектакля Открытого студийного театра «О.С.Т». «Клумбарий» режиссеров Павла Киева и Полины Купчаевой. Это комедия с горьким финалом по пьесам современного драматурга Марии Жученко «Дураки и Дятлы» и «Похороны Афанасьевны». Истории разворачиваются во дворе старого дома, где жизнь течет совсем по-иному. Здесь можно услышать отголоски прошлого, которые греют душу, или же увидеть причудливую архаику. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка в Литературном квартале

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Площадка в Литературном квартале

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Литературном квартале 6 июня в честь 224-летия со дня рождения Александра Пушкина пройдет «Пушкинский день». В этом году праздник откроет студия цыганского искусства «Нэвэ Рома». В программе «Пушкин: генеральная репетиция» главным действием станет перформанс, который пройдет на площади перед Камерным театром с участием актеров таких театров, как «Коляда-театр», Екатеринбургский театр кукол, Свердловский академический театр музыкальной комедии, Театр балета «Щелкунчик» и Камерный театр. На протяжении всего вечера будет звучать музыка в исполнении артистов Любительского духового оркестра Свердловской филармонии. В Камерном театре поэму «Медный всадник» исполнит актер Валерий Прусаков, аккомпанировать ему будет Камерный оркестр B-A-C-H. Вход на события «Пушкинского дня» бесплатный, стоимость билета на поэму «Медный всадник» — от 500 руб.

Во Дворце молодежи с 7 по 8 июня пройдут гастроли Московского театра «Современник» со спектаклем «203—205» режиссера Александра Жигалкина по пьесе американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита». В центре сюжета — история двух немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них сталкиваются с одними и теми же сложностями и препятствиями, пройти которые удается благодаря силе любви. В ролях: Марина Неелова, Леонид Ярмольник, Дмитрий Смолев, Татьяна Корецкая и другие. Стоимость билета — от 2,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Ярмольник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Ярмольник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 8 июня покажут комедию «Дублеры, или Ищу обманутого мужа». Это постановка о тайнах и интригах театрального закулисья, о том, как борьба за роли задевает амбиции, а мимолетные романы разрушают семьи. В ролях: Анатолий Журавлев, Оскар Кучера, Елена Захарова, Александр Резалин. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В Театральной платформе «В Центре» (Ельцин Центр) 10 июня состоится читка пьесы Ирины Васьковской «Мам, расскажи про любовь». Это цепочка историй, берущих свое начало в прошлом, но взывающим к нашим чувствам. Пьеса расскажет о том, что влюблялись и мы, и наши родители, и бабушки, и дедушки. Хотя иногда может казаться, что никто не понимает чувств влюбленного человека. Вход на спектакль свободный, по предварительной регистрации.

В Музее андеграунда состоится премьерный показ спектакля «Американская иллюзия» режиссера Александра Наваева. Это переработка классической истории о советском революционере, но револьвер играет здесь большую роль, чем обыкновенное оружие, а революция представляется совсем иной, чем кажется на первый взгляд. Актеры спектакля: Анастасия Афанасьева (Театр юного зрителя) и Александр Горбунов (Театр Волхонка). Стоимость билета — 700 руб.

Кино

В Ельцин Центре с 1 по 7 июня продолжается показ фильма Марио Мартоне «Король смеха» на итальянском языке с русскими субтитрами. Жизнь комика Эдуардо Скарпетты триумфальна: его обожают зрители, дом утопает в роскоши, жена уживается с любовницей, а законные и внебрачные дети — на сцене уже с малых лет. На пике своей славы Эдуардо придумывает пародию на трагедию прославленного Габриеле д’Аннунцио. Однако это вызывает громкий скандал. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре с 1 по 7 июня проходит кинопоказ фильма Тима Бертона «Большие глаза» на языке оригинала с русскими субтитрами. Это история о союзе художников Уолтера и Маргарет Кин, которые прославились в 50-е годы своими картинами, где были изображены дети с большими глазами. Однажды Маргарет подала в суд на мужа, утверждая, что именно она является автором знаменитых картин. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В Ельцин Центре 7 июня пройдет специальный, премьерный показ фильма «Узлы» и встреча с его режиссером Олегом Хамоковым. Сюжет кинокартины рассказывает о взаимоотношениях дальнобойщика Берда и 17-летней Дины, которая становится его женой. Они строят самый большой в селе дом. По замыслу Берда, он должен стать символом его превосходства над односельчанами. Но с течением времени дом превращается в неприступную крепость, закрытую для посторонних людей. Стоимость билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева