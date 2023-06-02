Бизнес-омбудсмену Башкирии разрешили посещать СИЗО и колонии

Курултай Башкирии расширил полномочия бизнес-омбудсмена, предоставив ему право посещать места содержания под стражей и учреждения уголовно-исполнительной системы без специального разрешения, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Дополнительные полномочия бизнес-омбудсмену предоставлены для более эффективной защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении полномочиями, говорится в сообщении.

Кроме этого, в компетенции уполномоченного по правам предпринимателей включили защиту прав членов органов управления коммерческой организации, если инкриминируемое им преступление было совершено при исполнении полномочий.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте