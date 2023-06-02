На трассе Екатеринбург — Тюмень задержали 70-летнюю женщину, которая перевозила свертки с наркотиками в карасях

На 317 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень сотрудники по обороту за наркотиками, УФСБ и ГИБДД задержали 70-летнюю пенсионерку, перевозившую в багажнике 41 сверток со спайсом общей массой 800 гр, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

По данным МВД, во время досмотра машины марки Lada сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике пакеты с карасями, в которых находились свертки с наркотиками. По словам водителя машины, груз принадлежит его 70-летней пассажирке. Спайс женщина купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень для дальнейшего сбыта.

Ранее женщина уже была судима по статье, связанной с оборотом наркотиков. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт наркотиков), ей грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас она находится под домашним арестом.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте