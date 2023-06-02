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Стоимость малогабаритного жилья в Ижевске выросла на 6% с начала года

В столице Удмуртии стоимость малогабаритной квартиры, площадь которой менее 32 кв. м., на вторичном рынке составила 2,24 млн руб. С начала года ценник вырос на 6%, сообщает пресс-служба портала «Мир квартир».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В среднем квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м в Ижевске стоит 89,9 тыс. руб. С начала года он подорожал на 5,5%.

По России стоимость маленькой квартиры составила порядка 2,94 млн руб., увеличившись с января на 4,8%. Отмечается, что рост цен на малогабаритное жилье соответствует увеличению ценника на обычные квартиры вторичного рынка. Интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались высоки.

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