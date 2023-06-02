В Ульяновске пресекли массовое мошенничество с материнским капиталом

В Ульяновске 10 местных жительниц осуждены за хищение средств материнского капитала. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, преступную схему организовала 41-летняя местная жительница. Региональный представитель кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр микрофинансирования» заключала с девятью женщинами, имеющими сертификаты на получение материнского капитала, фиктивные договоры целевого займа на улучшение жилищных условий. При этом подыскивала непригодную для проживания недвижимость, стоимость которой была ниже суммы капитала. Сэкономленные средства злоумышленницы делили между собой. В итоге в 2021 году был нанесен ущерб федеральному бюджету в размере 4,7 млн руб.

У организатора мошеннической схемы арестовали автомобиль автомашину «Lexus RX300» стоимостью более 5 млн руб. Суд ее приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, девять других осужденных оштрафованы.

Андрей Сазонов