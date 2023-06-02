В Ростовской области из-за нарушений правил безопасности приостановлена работа шахты «Октябрьская-Южная»

Октябрьский районный суд Ростовской области временно приостановил работу ООО «Шахта «Октябрьская-Южная» в хуторе Ягодинка Краснолучского сельского поселения в связи с нарушением требований безопасной эксплуатации объекта, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В мае инспектор межрегионального отдела государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности выявил, что здания площадки обогащения угля, включающие здание породных бункеров, здание пункта рассева, здание главного корпуса, галерей, здания трансформаторной подстанции, механического цеха и здания магнетита, используются без соответствующего положительного заключения экспертизы. В помещениях не были соблюдены все требования по оборудованию подобных промышленных объектов.

«Вышеперечисленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, а также могут привести к трагическим последствиям, в случае возникновения аварии»,— написано в сообщении суда.

Ранее предприятие уже получало наказание за эти нарушения и выплатило штраф в размере 200 тыс. руб. Повторное допущение нарушение признано отягчающим обстоятельством. По решению суда, в соответствии со статьей ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), шахта закрыта на 40 суток — до 5 июля. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, накануне на шахте «Октябрьская-Южная» произошло задымление в штреке из-за нарушения работы электроподстанции.

Анастасия Назарова