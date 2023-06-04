«Среди стоящих перед нами задач — обеспечение объема инвестиций порядка 700 млрд рублей»

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— Сколько на сегодняшний день реализуется инвестиционных проектов на территории Краснодарского края? На какую общую сумму?

— В активной стадии реализации сейчас находится свыше 480 крупных (стоимостью свыше 100 млн руб.) инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2,6 трлн руб. Это абсолютный рекорд региона. В результате их реализации будет создано порядка 83 тыс. новых рабочих мест.

Портфель инвестиционных проектов Краснодарского края (за исключением крупнейших нефте- и газодобывающих регионов) является одним из наиболее значимых по стоимости и многоотраслевому характеру. Среди наиболее значимых проектов следует назвать: создание и развитие портово-индустриального парка ОТЭКО в порту Тамань, комплекс производства моторных топлив в Северском районе (инвестор — ООО «Ильский НПЗ»), установку гидрокрекинга мощностью 2,5 млн тонн в Северском районе (инвестор — ООО «Афипский НПЗ»), строительство Ударной ТЭС мощностью 500 МВт в Крымском районе (инвестор — ООО «ВО “Технопромэкспорт”»), строительство гостиницы «Приморская» в Сочи (инвестор — ООО «Приморская»), развитие аэропорта Краснодар, развитие санатория «Волна» в Сочи, современное развитие санатория «Кристалл» в Сочи и ряд других.

Наибольшая активность инвесторов наблюдается не только в отраслях традиционной специализации региона (таких как агропромышленный и транспортно-логистический комплексы, виноградарство и виноделие, санаторно-курортная и туристско-рекреационная сферы), но и в обрабатывающих производствах (промышленности), а также в девелопменте территории и создании комфортной городской среды.

В целом мы ожидаем в этом году сохранения уровня инвестиционной и деловой активности. Среди стоящих перед нами задач — обеспечение объема инвестиций порядка 700 млрд руб. и реализация не менее 100 крупных проектов с созданием 3 тыс. новых рабочих мест.

— Как санкции и экономические изменения в нашей стране повлияли на инвестиционный потенциал Краснодарского края?

— Президент РФ на Госсовете по развитию промышленности страны в условиях санкционного давления подчеркнул, что наш единственный путь — наращивать собственное производство и замещать иностранную продукцию российскими аналогами.

Краснодарский край вносит свой вклад в достижение технологического суверенитета страны. Мы смогли в короткие сроки восстановить и создать новые логистические цепочки, увеличить объем отгрузки промышленной продукции собственного производства. Сохранили положительную динамику роста индекса промышленного производства

Мы также запустили уникальную меру поддержки импортозамещающих производств. Из краевого бюджета финансируем до 30% затрат на создание таких предприятий. Реализуем программы по модернизации предприятий пищевой промышленности, открытию новых и развитию действующих импортозамещающих производств.

Наша основная задача на ближайшую перспективу — обеспечить технологический суверенитет края и страны за счет развития собственных разработок. Для этого в сфере промышленности сформировали пул из 21 проекта импортозамещающих производств. В их числе предприятия, которые уже сегодня выпускают необходимую продукцию с господдержкой и создают новые линейки.

Это запуск новых производств сельхозтехники и компонентной базы, бумаги и тарного картона в Кавказском районе, элементов питания и лекарств в Крымском районе, основы для фармпрепаратов в Северском районе.

Так, компания «ЮжФарм» в Крымском районе производит лекарственные средства, препараты антисептического и дезинфицирующего действия — более 60 млн упаковок в год. Планируют приступить к производству препаратов-дженериков. В том числе начнет ежегодно выпускать более 200 тыс. упаковок «Лаппаконитина» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

В Краснодаре расширяют линейку радиоэлектроники, нейросетевых камер и электронных модулей, мусоросортировочных автоматических комплексов, а также создают производство красок для полиграфии, текстурированных нитей и другой промышленной продукции, которая заменит импортные аналоги.

Благодаря финансированию из краевого бюджета до 30% затрат на создание импортозамещающего производства краснодарский НИЦ «Технологии» увеличит выпуск IP-видеокамер: с 3 до 6 тыс. в месяц. На российском рынке доля импорта подобного оборудования превышает 90%.

С привлечением региональных субсидий и льготных займов краевого Фонда развития промышленности предприятие «ПромАгроТехнологии» расширяет линейку сельскохозяйственной техники в Гулькевичском районе и создает новое производство сельхозтехники и комплектующих в Кавказском районе. Здесь будут выпускать культиваторы, плуги, распределители удобрений и гидроцилиндры. Это позволит снизить долю импорта, оперативно модернизировать парк сельхозтехники в крае.

Для кубанских компаний открывается еще более широкое окно возможностей в различных сферах. С учетом действующих и оперативно принимаемых новых мер господдержки (в том числе по линии краевого Фонда развития промышленности), формирование территорий под развитие (в частности, формирование первого госпромпарка края в городе Армавире), а также той активности в налаживании объемов и выпуска новых продуктовых линеек со стороны предприятий края, которую мы наблюдаем, мне кажется, что здесь возможен определенный качественный рывок.

— Какое место частные инвестиции занимают в экономике края? Почему администрации региона так важно привлекать в край инвестиции?

— Потенциальным инвесторам в 2022 году предоставлено 34 площадки для развития бизнеса на рекордную сумму 96,7 млрд руб. Самые крупные проекты — строительство мультитемпературного распределительного центра в Красноармейском районе, производственно-складского комплекса в Брюховецком районе, комплексное развитие территории в Новороссийске.

Краснодарский край стабильно входит в топ-10 наиболее инвестиционно активных регионов России.

Для нас высокая инвестиционная активность — это прежде всего налоговые поступления в бюджет, создание новых рабочих мест для жителей региона, а также новые компетенции и расширение кооперационных связей и вовлечение субъектом МСП в производство востребованных товаров и услуг. Например, в курортно-туристской сфере и промышленности.

— Какую роль в привлечении инвестиций играет работа краевых властей для грамотного формирования пакета предложения для инвестора? Какие условия создаются инвесторам в крае в различных сферах экономики?

— Краснодарский край на протяжении многих лет последовательно реализует мероприятия по улучшению инвестиционного климата. Мы являемся активным участником соответствующих федеральных инициатив. Так, в 2022 году в крае по поручению президента России успешно внедрен Региональный инвестиционный стандарт, что позволило перейти на принципиально новую ступень развития институциональной среды.

В августе 2022 года в Краснодарском крае Минэкономразвития России совместно с ГК «Росатом» запущен бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Основная цель — выявление проблем на каждом этапе реализации инвестпроекта и разработка плана мероприятий по их решению. Это позволит существенно оптимизировать и сократить «клиентский путь» инвестора, т. е. время прохождения наиболее востребованных административных процедур (инфраструктурных направлений) на всех этапах жизненного цикла — от получения разрешения на строительство, техприсоединения к инфраструктуре до ввода объекта в эксплуатацию. В целом реализация проекта позволит уменьшить инвестиционный цикл в два раза.

Проведена цифровая трансформация процесса подбора площадок для инвесторов — разработано уникальное IT-решение «Интерактивный каталог инвестиционных площадок Краснодарского края», которое размещено на краевом Инвестиционном портале.

В регионе создано и успешно функционирует единое информационное пространство для осуществления инвестиционной деятельности. Работа с инвесторами (в том числе потенциальными) строится по четкому алгоритму — от момента принятия инвестиционного решения до ввода в эксплуатацию. Предоставляется широкий спектр информационно-консультационных услуг — подготавливается аналитическая информация о преимуществах территорий, перспективах развития различных отраслей экономики, существующих формах господдержки, оказывается содействие в поиске площадок для реализации инвестиционных проектов.

Для содействия инвесторам в регионе с 2018 года запущена система сопровождения инвестиционных проектов. Кроме того, на постоянной основе начиная с 2019 года организована работа инвестиционного комитета — межведомственного штаба по оперативному содействию инвесторам при комиссии по улучшению инвестклимата. В регионе осуществляется сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Инвесторам оказывается содействие в снятии инфраструктурных ограничений и подключении к инженерно-коммунальным сетям, в подборе земельных участков, оформлении земельно-правовой и градостроительной документации, изменении санитарно-защитных зон, а также при оформлении разрешительной документации.

В рамках организации сопровождения инвестпроектов осуществляется прямое взаимодействие с ведомствами и организациями, а также с инвестиционными уполномоченными в муниципальных образованиях.

В настоящее время на сопровождении находятся порядка 170 инвестпроектов на общую сумму порядка 950 млрд руб.

Механизм сопровождения проектов уже доказал свою эффективность на практике. С начала запуска этой работы поступило более 300 проблемных вопросов от инвесторов. Сегодня уже оказано содействие инвесторам в решении порядка 90% из них. Успешно завершено более 40 проектов на сумму порядка 130 млрд руб.

В 2023 году в целях реализации Регионального инвестиционного стандарта заработало Агентство по привлечению инвестиций, которое является специализированной организацией по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов. Создана и активно развивается инвестиционная инфраструктура, которая представлена широким спектром частных, государственных и муниципальных объектов.

В 2022 году подготовлено беспрецедентное количество нормативных правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата.

В соответствии с Планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае успешно внедрены и реализуются новые меры поддержки. Так, к примеру, внедрен статус регионального инвестиционного проекта; расширен перечень видов деятельности по инвестналоговому вычету и увеличен его размер с 50% до 70%; снижен порог по кредитным договорам со 100 до 30 млн руб. в целях компенсации процентной ставки по инвестиционным кредитам, предоставлена возможность получения компенсации затрат по льготным кредитным договорам; утвержден перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций. Последнее позволит по упрощенной процедуре получать земельный участок в аренду без проведения торгов для поддержания импортозамещающих производств.

Кроме того, оптимизирован процесс предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов, а именно: существенно сокращены сроки принятия решения о соответствии масштабного инвестпроекта установленным критериям для получения участков. Существенно снижена арендная плата за земельный участок при реализации масштабного инвестпроекта — до 0,34% от кадастровой стоимости участка.

Также разработаны и утверждены нормативные правовые акты на уровне региона, позволяющие вновь запустить механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Краснодарском крае.

Мы понимаем, что инвестиции — это забег на длинную дистанцию, поэтому создали платформу для нового инвестиционного цикла, предусмотрели новые беспрецедентные механизмы государственной поддержки, подготовили почву и для дальнейшего роста.

Существующие в Краснодарском крае преференции основаны на запросах бизнеса, их число ежегодно растет. В настоящий момент в Краснодарском крае доступны все основные формы государственной поддержки (субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии) — всего порядка 125.

В 2022 году в целях поддержки бизнеса объем финансовых мер господдержки возрос на 16% (по сравнению с 2021 годом) и достиг 36 млрд руб.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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