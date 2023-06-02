45% жителей Ижевска знают нормы Трудового кодекса России и могут применять на практике

В столице Удмуртии 45% опрошенных местных жителей считают, что знакомы с основными положениями Трудового кодекса России и смогут применить знания для отстаивания своих интересов. Еще 33% свои права знают, однако без юристов не смогут применить на практике, сообщает пресс-служба SuperJob.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Однако 22% опрошенных ижевчан не знакомы с основными положениями Трудового кодекса страны.
Чаще всего оперировать нормами в целях защиты своих интересов готовы опрошенные старше 45 лет (49%). При этом женщины в своих знаниях Трудового кодекса России уверены в своих знаниях больше мужчин — 51 и 40% соответственно.