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В Сочи заканчивают обустройство пляжа за 300 млн рублей

В Сочи подходит к концу обустройство одного из самых дорогих на территории города-курорта пляжа «Мандарин» в Адлерском районе, сообщает телеграм Краснодарского края.

Как ранее сообщала городская администрация, на проекта благоустройства объекта было направлено 300 млн руб.

Это участок прибрежной полосы в Адлерском районе, из песка и морской гальки, длиной около 250 м, шириной — от 50 до 150 м, который долгое время находился в неухоженном и фактически в диком состоянии.

Данный участок имеет неглубокий вход в море, очень мелкую гальку и черный песок. На пляже уже достраивают террасы, наполнен водой бассейн, который будет работать круглый год, а вдоль бассейна расставлены шезлонги.

Предусмотрена система очистки и подогрева. Над частью пляжа установлены жалюзи, которые автоматически закрываются во время дождя. Кроме того, на пляже будет несколько бунгало, детская площадка, концертная зона и бистро.

Как сообщает телеграм Краснодарского края, вход на такой пляж станет платным. Однако стоимость входа пока неизвестна.

Андрей Пугачев

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