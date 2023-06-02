В Челябинской области задержан глава Фершампенуаза

Сотрудники ФСБ задержали главу села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области Бориса Сигитдинова. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия прошли 2 июня. Что стало причиной задержания главы районного центра, силовики пока не раскрывают. Недавно избранный руководитель Нагайбакского района Егор Тимофеев сообщил местной газете «Всходы», что это может быть связано с расходованием бюджетных средств «Бюджетные деньги неприкосновенны, это должны понимать все руководители»,– прокомментировал глава.

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