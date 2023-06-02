В Ростове глава подразделения Ространснадзора признана виновной в мошенничестве

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал руководитель подразделения Южного управления Ространснадзора Анастасию Шумейко виновной в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Женщина заплатит штраф в размере 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Анастасия Шумейко работала начальником финансово-экономического отдела и была главным бухгалтером Южного межрегионального управления Ространснадзора. По версии следствия, женщина похитила бюджетные средства, выделенные на деятельность управления, в том числе, на осуществление закупок.

Как сообщалось ранее, подозреваемая с июля по декабрь 2014 года и с февраля по декабрь 2016 года вносила в авансовые отчеты фиктивные сведения о стоимости проезда в служебные командировки.

Приговор в отношении Анастасии Шумейко вступил в законную силу.

Анастасия Назарова