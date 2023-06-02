Краснокамская городская больница получает лицензию на отпуск сильнодействующих лекарств

ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» проходит процедуру лицензирования на отпуск пациентам наркотических и психотропных лекарственных средств по льготным рецептам. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

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Раньше сильнодействующие лекарства в Краснокамске выдавались в муниципальной «Городской центральной аптеке». Эта была единственная в городе аптека, имевшая лицензию на отпуск наркотических и психотропных средств. В конце прошлого года, здание было приобретено в частную собственность за 12,4 млн руб., и прекратила работу в марте 2023 года. В результате жителям города, нуждающимся в лекарствах, пришлось приобретать их в Перми.

После чего, региональное министерство здравоохранения объявило отбор пунктов отпуска для обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. На первый конкурс заявок не поступило. После повторного объявления отбора в мае 2023 года, поступила единственнная заявка. Однако аптека была готова только на отпуск льготных лекарственных препаратов, без наркотических и психотропных препаратов. Заявка рассмотрена и удовлетворена.