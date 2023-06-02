В 2024 году в Краснодаре откроют школу на 1550 мест

В Краснодаре продолжается строительство школы на 1550 мест по ул. Героя Яцкова. Открыть учебное заведение планируют 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что данный объект позволит разгрузить существующие в этом районе школы №102 и №66. Новые технологии, используемые подрядчиком, значительно ускорят строительство объекта в полтора раза. Таким образом, весной следующего года останется завершить только благоустройство территории.

В этом году на Кубани планируют ввести в эксплуатацию 19 школ, семь из них — к 1 сентября, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов. Школы возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Валерия Каманина