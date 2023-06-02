«Университет и бизнес должны идти в одном направлении»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 1 июня провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал директор Института цифровой экономики и инноваций КубГАУ, доктор экономических наук, профессор Виктор Семидоцкий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института цифровой экономики и инноваций КубГАУ, спикер бизнес-завтрака Виктор Семидоцкий (слева) и один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная Директор Института цифровой экономики и инноваций КубГАУ, спикер бизнес-завтрака Виктор Семидоцкий (слева) и один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная

Резидентам и гостям клуба профессор рассказал о том, каким он видит идеальное высшее образование в России. Как считает спикер, экономическое образование без погружения в профессию и соприкосновения с бизнесом является профанацией. Поэтому в 2021 году по приглашению руководства КубГАУ он создал факультет нового формата — Институт цифровой экономики и инноваций, чтобы поправить экономическое направление в вузе. 1 июня 2023 года исполнилось ровно два года с момента его открытия. В институте испытываются экспериментальные технологии в высшем образовании.

«Мы начали строить новый факультет как некую бизнес-модель. За время обучения наши студенты обязательно проходят стажировку в других вузах. Например, в МГИМО. Мы определяем желания и стремления студентов и предлагаем им несколько индивидуальных траекторий развития. Постоянно ставим их перед необходимостью делать выбор, чтобы ребята двигались в нужном для себя направлении. Если студентам не предоставлять свободу выбора, то вуз подготовит специалиста к задачам, которые на момент получения диплома будут уже неактуальны»,— отметил Виктор Семидоцкий.

Анна Пинчук, стилист, имиджмэйкер

Фото: Софья Пшеничная

По мнению спикера, вуз должен быть сосредоточением трех вещей. Во-первых, это образовательная программа, которая должна строиться по определенным стандартам. Во-вторых, инновационная деятельность. Все, что связано со стартапами, работой проектных команд, придумыванием новых продуктов, их маркетингом и экономикой. В-третьих, это исследования. Студент должен иметь навыки исследования проблемы. Понимать, как строится исследовательская диагностика и как с ней работать.

Константин Елин — производство пластиковых изделий и упаковки, завод ПЭТ

Фото: Софья Пшеничная

«Весь наш факультет — это, по сути, большой стартап. Мы делаем вещи, которых нет на других факультетах. У нас есть система оценки деятельности преподавателей. Если педагог получает ниже трех баллов, то он больше не читает лекции на нашем факультете. Есть рейтинги студентов. Лучшие 15-20 человек отправляются на бесплатную стажировку в МГИМО. Моя ключевая задача — связать экономическое образование с бизнесом»,— рассказал гость КубА Клуба.

При этом сам Виктор Семидоцкий по направлению КубГАУ в течение полугода обучался в Школе управления Сколково по программе МBA «Школа ректоров: трансформация университета». Изучал современные образовательные тренды. По словам гостя КубА Клуба, обучение там было довольно специфическим. Педагоги совершенно нелояльны, и им было все равно, кто какую должность занимает в своем вузе. Их задача — вытащить вас из зоны комфорта. Метод довольно жесткий, но эффективный.

Гости и резиденты КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

Также спикер рассказал о планах. На факультете получат дальнейшее развитие индивидуальные образовательные траектории. Факультативно будет введено изучение французского языка, который будут преподавать педагоги из МГИМО. В течение лета будет открыта стартап-студия.

«Наш институт может быть полезен и как консалтинговая платформа, которая за счет студентов займется решением проблем бизнеса, и как образовательная организация. Университет и бизнес должны идти в одном направлении, а не быть разнонаправленными»,— резюмировал Виктор Семидоцкий.

Читайте нас в Telegram

kommersant.ru