В Сочи водители с поражением опорно-двигательного аппарата показали свое мастерство

В Сочи, на территории картодрома села Пластунка, прошел конкурс водительского мастерства «Южный характер», сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мероприятие организовали Совет ветеранов Центрального района Сочи и общество инвалидов-колясочников «Возрождение» при поддержке городской администрации.

Как рассказал начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников, конкурс водительского мастерства — очередной проект, который показывает создание доступной среды для маломобильных граждан.

«По поручению главы города мы реализуем множество инклюзивных программ, работаем в тесном сотрудничестве с обществами инвалидов»,— отметил господин Митников.

Водители участвовали в двух этапах состязания. Первая часть была теоретической. Конкурсанты прошли тестирование на знание правил дорожного движения. На втором этапе показали навыки на импровизированном автодроме, выполнив классические практические задания: змейку, параллельную парковку, колею и стоп-линию.

Победителя конкурса определили по сумме баллов. Им стал серебряный призер альтернативной Паралимпиады-2022 по керлингу на колясках, житель города Сочи Алексей Голивко.

Андрей Пугачев