Белорусских проектировщиков могут привлечь к соцобъектам в Липецкой области

Власти Липецкой области заинтересовались использованием практик проектировщиков из Белоруссии в строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры и дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам визита губернатора Игоря Артамонова в Республику Беларусь и встречи с представителями белорусского министерства архитектуры и строительства.

«В Беларуси есть серьезные компетенции государственных проектных институтов. Липецкая область заинтересована в этих практиках, у нас много строится социальных объектов, реализуются национальные проекты. Мы открыты для сотрудничества в сфере строительства»,— отметил господин Артамонов.

По его словам, в течение двух ближайших недель делегация из Белоруссии приедет в Липецкую область, чтобы «познакомиться с возможностями строительной сферы».

Сергей Калашников

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