Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белорусских проектировщиков могут привлечь к соцобъектам в Липецкой области

Власти Липецкой области заинтересовались использованием практик проектировщиков из Белоруссии в строительстве социальных объектов, транспортной инфраструктуры и дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам визита губернатора Игоря Артамонова в Республику Беларусь и встречи с представителями белорусского министерства архитектуры и строительства.

«В Беларуси есть серьезные компетенции государственных проектных институтов. Липецкая область заинтересована в этих практиках, у нас много строится социальных объектов, реализуются национальные проекты. Мы открыты для сотрудничества в сфере строительства»,— отметил господин Артамонов.

По его словам, в течение двух ближайших недель делегация из Белоруссии приедет в Липецкую область, чтобы «познакомиться с возможностями строительной сферы».

О чем рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в интервью «Ъ-Черноземье»

О чем рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов в интервью «Ъ-Черноземье»

Читать далее

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...