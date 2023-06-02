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Более 30 детей пострадали при дорожных авариях в Удмуртии за май

По информации Управления ГИБДД МВД по УР, с начала 2023 года произошло 66 ДТП с участием детей от 0 до 16 лет, в которых трое детей погибли и 69 получили травмы. При этом 31 ребенок пострадал в мае этого года.

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, необходимо уделить внимание занятости детей в летнее время. В настоящее время фиксируется рост аварий с участием маленьких пешеходов, владельцами самокатов и велосипедов.

При этом, по словам главного внештатного детского травматолога минздрава Удмуртии Владимира Егорова, чаще всего при дорожно-транспортных происшествиях дети получают сочетанные травмы, в их числе переломы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговые травмы. Период лечения может занять несколько месяцев и даже лет. «Лето и летние каникулы традиционно для нас "горячая " пора. В этот период количество детей, получивших различные травмы, увеличивается»,— отметил господин Егоров.

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