Экспедиция ПроДокторов из Краснодара объехала всю страну и собрала 12 000 отзывов о клиниках и врачах

В отечественной медицине давно есть проблема отсутствия диалога между врачом и пациентом: доктор не готов получать обратную связь, а пациент — публично делиться мнением о приеме.

Чтобы изменить ситуацию, чуть больше года назад, 1 апреля 2022 года, проект ПроДокторов запустил из Краснодара всероссийскую акцию по сбору отзывов о врачах и клиниках — «ПроДокторов-мобиль». А 31 мая 2023-го торжественно отметил закрытие проекта.

На брендированном фургоне команда проехала до Владивостока и обратно, посетив более 35 городов нашей огромной страны, с важной социальной миссией — показать пациентам, что оставлять отзывы не сложно и не страшно.

«Мы путешествовали по всей стране и видели, как врачи и клиники становились более открытыми к обратной связи, как пациенты из разных уголков России охотно соглашались оставить честные отзывы о приеме и делились своими историями, понимая, что их мнение имеет значение, будет услышано и поможет другим людям выбрать своего доктора.

Мы действительно встречали очень много таких людей, которые как раз-таки благодаря историям из отзывов на портале ПроДокторов находили нужных специалистов»,— поделился один из участников экспедиции Сергей Прохоров.

Всего за 13 месяцев команда проехала 56 000 км. Собрала более 12 000 отзывов. И сделала главное — поспособствовала развитию медицины, ориентированной на пациента.

«Наша миссия — развить пациентоцентричность. И в этом помогают проверенные отзывы, за которыми стоят пациенты с их болями и радостями. Да, термин подразумевает высокое качество лечения, доступность и безопасность медицинской помощи и многое другое. Однако главное здесь то, что пациентоориентированность — это всегда неравнодушие, стремление не просто оказать пациенту профессиональную медицинскую помощь, но и подарить нечто большее и действительно необходимое — человеческое отношение.

Проект "ПроДокторов-мобиль" дает прекрасную возможность посмотреть и отследить, как меняется наша медицина и взаимодействие врачей с пациентами. А значит, мы двигаемся в правильном направлении»,— резюмирует Сергей Федосов, сооснователь компании МедРокет и главный редактор портала ПроДокторов.

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