В Ярославле жительнице Москвы отказали в выплате пособия на погребение

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокурора Красноперекопского района с требованием к ГКУ ЯО «Единый центр социальных выплат Ярославской области» и МКУ «Центр социальных выплат» о понуждении к социальной выплате пособия на погребение жителя города. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Кладбище

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Прокурор обратился с иском в интересах матери умершего. В январе 2023 года женщина обратилась в «Центр социальных выплат» за пособием на умершего сына. Однако ей в этом было отказано в связи с тем, что женщина зарегистрирована в Москве, куда ей и предложили обратиться. Однако в Москве заявительнице также отказали из-за того, что заявление подано не по месту регистрации умершего. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Суд принял решение удовлетворить иск.

«Поскольку умерший на дату смерти был зарегистрирован в Ярославской области, у осуществившей погребение возникло право на получение пособия на погребение по месту жительства умершего, то есть в Ярославской области»,— говорится в решении суда.

Антон Голицын