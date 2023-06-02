В Челябинской области подписали соглашение о выплате субсидий по IТ-ипотеке

Минцифры и министерство социальных отношений Челябинской области подписали со Сбербанком соглашение о взаимодействии при выплате компенсаций IТ-специалистам по льготной ипотеке. Для региона такой договор с кредитным учреждением стал первым. Об этом сообщают в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

В декабре 2022 года в регионе приняли закон о дополнительной социальной поддержке IТ-специалистов. Сотрудники аккредитованных компаний получили право на компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам. Выплата будет перечисляться раз в квартал в размере трех процентных пунктов ставки по договору.

«Благодаря региональной субсидии IT-ипотека станет еще более доступной и востребованной. Со своей стороны, Сбер обеспечит всю инфраструктуру, чтобы процесс получения компенсации был максимально понятным и удобным», — отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

С мая 2022 года в России действует программа льготной ипотеки для IТ-специалистов со ставкой до 5% годовых. Получить такой кредит могут сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет с доходом от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках.

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