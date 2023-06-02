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Коммерсантъ FM
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Калви и Дельпаль отказались от участия в апелляции на их приговор по делу о хищении средств

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и бывший операционный партнер компании француз Филипп Дельпаль отказались от участия в заседании по рассмотрению жалоб на их приговор по делу о хищении денежных средств банка «Восточный», сообщил «Интерфакс». В мае их адвокаты сообщали, что им не выдали визы в Россию для участия в заседаниях.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как пишет «Интерфакс», защита Майкла Калви представила суду его «отказ от участия в заседании суда апелляционной инстанции». Защита Филиппа Дельпаля передала суду его заявление о том, что он не выступает против рассмотрения апелляции на приговор без него.

От участия в рассмотрении жалобы также отказались другие осужденные по делу — директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян, бывший гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и экс-директор банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов. Сообщения об этом передали их адвокаты.

Экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев не стал обжаловать приговор.

Следующее заседание суда пройдет 9 июня, на нем будут рассматривать апелляционные жалобы по существу. Их рассмотрение перенесли, чтобы получить письменный отказ от участия в заседаниях одного из осужденных.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела виновными в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Их приговорили к различным условным срокам. Они не признали вину.

19 мая во время заседания по апелляции в Мосгорсуде адвокаты Майкла Калви и Филиппа Дельпаля сообщили, что они не возражают, чтобы суд рассматривал апелляцию без их участия. Защита поясняла, что бизнесмены не смогли получить российскую визу для участия в процессе. Напомним, они уехали из России сразу после отмены меры пресечения по делу.

Олеся Павленко

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