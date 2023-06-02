Самая большая в России водная горка протяженностью 380 метров открылась в Сочи Парке

Открытие аттракциона «Морская царевна» приурочили ко дню рождения тематического парка развлечений, который 1 июня отметил девять лет с момента открытия, и старту летнего сезона «Ныряй в чудеса»

Новая семейная горка – первая в Европе и третья в мире по подобным техническим характеристикам. Три впечатляющих спуска, самый высокий из которых равен 12 метрам, огромный шестиметровый разлет волны – «Морская царевна» занимает площадь в 5,5 тыс. кв.м. Аттракцион создан итальянской компанией Zamperla, от идеи до воплощения прошло 2,5 года.

«Сочи Парк – единственный парк в мире, открывающий новые аттракционы каждый год. В 2024 году мы установим сразу два – семейный и экстремальный, всего же до 2027 года планируем открыть еще пять. Мы не просто ставим аттракционы, мы делаем уникальную тематизацию, рассказываем захватывающую историю и дарим сказку каждому гостю – нашему главному герою», - говорил генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Вместе с аттракционом в сказочной вселенной Сочи Парка появился новый маскот. Юная Морская Царевна, яркая и креативная, эко-активистка, обожает селфи и мечтает о море лайков. Новую героиню можно увидеть в шоу-программах парка.

Еще одна большая премьера летнего сезона, представленная 1 июня, - шоу Московского цирка Никулина на Цветном бульваре «Водная феерия».

Манеж-трансформер, 600 фонтанов, 100 тонн воды, дождь из-под купола цирка и незабываемая игра света – новаторское цирковое представление создавалось специально для летнего сезона в парке. Гастроли Цирка Никулина продолжатся до 17 сентября.

«С Сочи Парком у нас сложилась прекрасная творческая коллаборация, идею шоу начали обсуждать еще прошлой осенью. По сюжету, главная героиня Морская царевна отправляется в большое путешествие, и ради этой роли наша гимнастка Анна Чернова обучилась новым снарядам – ремням, петлям, освоила их в воде. Труд невероятный!», - говорит Дмитрий Чернов, художественный проекта «Водная феерия».

Сочи Парк продолжает отмечать день рождения до 4 июня, впереди звездные концерты: 2 июня – Моя Мишель, 3 июня – Милана Хаметова, 4 июня – Клава Кока. В завершении каждого праздничного дня фейерверк.

Кроме того, в афише премьерных мероприятий – сказочные парады, пенная дискотека, уличные перфомансы, детские спектакли, мастер-классы, встречи с Бабой Ягой, которые останутся в парке на все лето.

График работы, афиша мероприятий, а также билеты онлайн со скидкой – на сайте sochipark.ru.

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